"نزلت في مكان كله قروش ورامز كان بيعمل حوادث".. جميلة عوض تكشف كواليس"سبع البرومبة"

السبت 13/يونيو/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

كشفت جميلة عوض، النقاب عن تفاصيل دورها في فيلم "بنات ثانوي" وهو أنها دائما تفكر في أن طبيعة الممثل وهو شخص يحب مراقبة التفاصيل،  كما عبرت عن حبها لهذا الدور وأنها قامت بمشاهدة عدد من الأشياء لتحبك دورها في "بنات ثانوي" بصورة أفضل.

وذكرت من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، علاقتها بجدها قائلة أن جدها عندما توفى كانت هي الوحيدة التي ولدت من أحفاده.

وأضافت متحدثة عن علاقتها بوالدها ووالدتها قائلة أنها تأخذ رأي والديها في أعمالها ذاكرة أن والدتها تقرأ معها السيناريو وتأخذ رأي أبيها في الفيلم بالكامل.

وقالت إنها قامت بأخذ رأي والدها في فيلم "سبع البرومبة" لأن هذا كان أول عمل كوميدي تقوم بتقديمه، وتحدثت عن كواليس الفيلم وهي أن رامز جلال كان يقوم يعمل مقالب في فريق العمل أثناء التصوير قائلة "مقالب ممكن تقلب حوادت".

وتابعت متحدثة عن كواليس فيلم "سبع البرومبة" أنها قامت بالقفز في المياه في شهر ديسمبر، وكانت في منطقة محاطة بالقروش ووجدت حريقة أيضا أثناء التصوير.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامز جلال جميلة عوض الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ارتداء أحمد مكي خاتمًا منقوش عليه اسم الرسول.. تعرف على حكم الشرع

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل شخصية جميلة عوض في "سبع البرومبة" مع رامز جلال

رامز جلال يكشف كواليس تصوير "سبع البرمبة" (فيديو)

"بنات ثانوي".. أحدث بطولة سينمائية لجميلة عوض

تعرف على موعد عرض فيلم "بنات ثانوي"

بملابس أنيقة.. جميلة عوض تغازل جمهورها علي "إنستجرام"

جميلة عوض تشارك الجمهور بحماسها لفيلم "بنات ثانوي"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم