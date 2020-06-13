"نزلت في مكان كله قروش ورامز كان بيعمل حوادث".. جميلة عوض تكشف كواليس"سبع البرومبة"









وأضافت متحدثة عن علاقتها بوالدها ووالدتها قائلة أنها تأخذ رأي والديها في أعمالها ذاكرة أن والدتها تقرأ معها السيناريو وتأخذ رأي أبيها في الفيلم بالكامل.



وقالت إنها قامت بأخذ رأي والدها في فيلم "سبع البرومبة" لأن هذا كان أول عمل كوميدي تقوم بتقديمه، وتحدثت عن كواليس الفيلم وهي أن رامز جلال كان يقوم يعمل مقالب في فريق العمل أثناء التصوير قائلة "مقالب ممكن تقلب حوادت".



وتابعت متحدثة عن كواليس فيلم "سبع البرومبة" أنها قامت بالقفز في المياه في شهر ديسمبر، وكانت في منطقة محاطة بالقروش ووجدت حريقة أيضا أثناء التصوير.









كشفت جميلة عوض، النقاب عن تفاصيل دورها في فيلم "بنات ثانوي" وهو أنها دائما تفكر في أن طبيعة الممثل وهو شخص يحب مراقبة التفاصيل، كما عبرت عن حبها لهذا الدور وأنها قامت بمشاهدة عدد من الأشياء لتحبك دورها في "بنات ثانوي" بصورة أفضل.وذكرت من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، علاقتها بجدها قائلة أن جدها عندما توفى كانت هي الوحيدة التي ولدت من أحفاده.