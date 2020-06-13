أول تعليق من آمال ماهر بعد حفلها الـ "أون لاين"





أعربت الفنانة آمال ماهر، عن سعادتها بعد تقديمها حفلًا غنائيًا أون لاين أمس، أمام الأهرامات، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".وقالت: "أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة وردودكم اسعدتني جدا واتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب اكون قدرت اعمل حاجة تسعدكم".في سياق متصل، أحيت آمال ماهر الحفل الغنائي وقدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020، حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.