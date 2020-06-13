راغب علامة يتضامن مع شعب بلاده في أحداث بيروت

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أعرب الفنان اللبناني ​راغب علامة،​ عن تضامنه مع شعب بلاده، وذلك في ظل الاحداث الصعبة التي اندلعت في بيروت والوضع الإقتصادي المتردي، مشيرًا إلى أن الرجوع من الساحات هذه المرة لن يكون سهلا.



وكتب علامة على صفحته الخاصة بموقع تدوين التغريدات تويتر: "وِلْعِت ولو متأخرة، الناس جاعت و لا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها. لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي.



وأضاف: طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات! الناس لن ترحمهم بعد الآن...الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن ! مستقبل البلد مظلم ومخيف، فات الأوان.

