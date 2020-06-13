تعرف على موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة في "الليجا" والتشكيل المتوقع والترتيب

السبت 13/يونيو/2020 - 01:44 ص
مايوركا ضد برشلونة
مايوركا ضد برشلونة
مايوركا ضد برشلونة، عادت الأجواء الكروية من جديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار "كورونا" الذي حال دون استئناف النشاط الكروي لعدة أشهر، منذ التوقف الذي أصاب كافة المواعيد الكروية الكبرى في مارس الماضي.

مباراة مايوركا ضد برشلونة

ويترقب عشاق البارسا الظهور الأول للساحر ميسي في مباراة مايوركا ضد برشلونة المرتقبة اليوم، ضمن مبارايات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، بعدما غاب السحر عن الظهور لعدة أشهر بسبب الجائحة.

موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة

وتنطلق مباراة مايوركا ضد برشلونة مساء اليوم السبت الموافق الـ13 من يونيو 2020، على ملعب "إيبيروستار"، في تمام الـ9 بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، والـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مايوركا ضد برشلونة والبحث عن اللقب

ويأمل كيكي سيتين المدير الفني للعملاق الكتالوني، في الفوز بمباراة مايوركا ضد برشلونة المقرر انطلاقه الليلة، من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني والذي يبتعد فيه عن منافسه التقليدي ريال مدريد بنقطتين فقط.

أهمية مواجهة مايوركا ضد برشلونة

ويدخل سيتين مواجهة مايوركا ضد برشلونة بتشكيل متوقع أن يكون على رأسه النجم الأرجنتيني ليونيل ميس، برغم انتشار أقاويل تفيد بعدم لعبه، إثر ترضه لإصابة خلال أحد التدريبات الخاصة بالفريق.

يواريز بقائمة مباراة مايوركا ضد برشلونة

ويعود النجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى قائمة البرسا لمواجهة مايوركا ضد برشلونة المرتقبة اليوم، بعدما ابتعد لشهور طويلة إثر تعرضه لإصابة بركبته استعدت التدخل الجراحي، قبل أن يمنحه كورونا فرصة ذهبية للتعافي واللحاق بالموسم.

تشكيل مواجهة مايوركا ضد برشلونة

ويخوض مدرب البرسا مواجهة مايوركا ضد برشلونة بتشكيل يضم كلًا من: الألماني تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه سيميدو وألبا وأومتيتي وبيكيه، وبالوسط راكيتيتش وبوسكيتس وفيدال، وثلاثي مكون من ميسي وجريزمان وبرايثوايت.

الترتيب قبل مواجهة مايوركا ضد برشلونة

ويدخل عملاق كتالونيا مباراة مايوركا ضد برشلونة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 58 نقطة، متفوقا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، فيما يحل ريال مايوركا، في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي مباراة مايوركا ضد برشلونة مباراة برشلونة ومايوركا مايوركا وبرشلونة مايوركا ضد برشلونة سواريز برشلونة ومايوركا الليجا الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد ارتداء أحمد مكي خاتمًا منقوش عليه اسم الرسول.. تعرف على حكم الشرع

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 7 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 10 ساعات

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالليجا

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا 7-12-2019 في الدوري الإسباني

مفاجأت بالجملة في تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر الآن عبر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة ضد ألافيس اليوم السبت 21/12/2019

كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي ضد برشلونة اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم