تعرف على موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة في "الليجا" والتشكيل المتوقع والترتيب

مايوركا ضد برشلونة، عادت الأجواء الكروية من جديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار "كورونا" الذي حال دون استئناف النشاط الكروي لعدة أشهر، منذ التوقف الذي أصاب كافة المواعيد الكروية الكبرى في مارس الماضي.





مباراة مايوركا ضد برشلونة





ويترقب عشاق البارسا الظهور الأول للساحر ميسي في مباراة مايوركا ضد برشلونة المرتقبة اليوم، ضمن مبارايات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، بعدما غاب السحر عن الظهور لعدة أشهر بسبب الجائحة.





موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة





وتنطلق مباراة مايوركا ضد برشلونة مساء اليوم السبت الموافق الـ13 من يونيو 2020، على ملعب "إيبيروستار"، في تمام الـ9 بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، والـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





مايوركا ضد برشلونة والبحث عن اللقب





ويأمل كيكي سيتين المدير الفني للعملاق الكتالوني، في الفوز بمباراة مايوركا ضد برشلونة المقرر انطلاقه الليلة، من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني والذي يبتعد فيه عن منافسه التقليدي ريال مدريد بنقطتين فقط.





أهمية مواجهة مايوركا ضد برشلونة





ويدخل سيتين مواجهة مايوركا ضد برشلونة بتشكيل متوقع أن يكون على رأسه النجم الأرجنتيني ليونيل ميس، برغم انتشار أقاويل تفيد بعدم لعبه، إثر ترضه لإصابة خلال أحد التدريبات الخاصة بالفريق.





يواريز بقائمة مباراة مايوركا ضد برشلونة





ويعود النجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى قائمة البرسا لمواجهة مايوركا ضد برشلونة المرتقبة اليوم، بعدما ابتعد لشهور طويلة إثر تعرضه لإصابة بركبته استعدت التدخل الجراحي، قبل أن يمنحه كورونا فرصة ذهبية للتعافي واللحاق بالموسم.





تشكيل مواجهة مايوركا ضد برشلونة





ويخوض مدرب البرسا مواجهة مايوركا ضد برشلونة بتشكيل يضم كلًا من: الألماني تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه سيميدو وألبا وأومتيتي وبيكيه، وبالوسط راكيتيتش وبوسكيتس وفيدال، وثلاثي مكون من ميسي وجريزمان وبرايثوايت.





الترتيب قبل مواجهة مايوركا ضد برشلونة





ويدخل عملاق كتالونيا مباراة مايوركا ضد برشلونة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 58 نقطة، متفوقا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، فيما يحل ريال مايوركا، في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.











