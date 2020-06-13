مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

السبت 13/يونيو/2020 - 08:21 ص
طقس حار
طقس حار
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس السبت نهارًا

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (20%) تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- فرصة أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30%) تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد.

طقس السبت ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر الشمال الغربي للبلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الجمعة، عن حالة طقس اليوم السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن معدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان الصحفي، أن طقس السبت طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية طقس معتدل، وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

ليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة مصحوبة بالرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشارت الهيئة الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن الدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

وتتوقع الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

ولفتت الهيئة، الي أن شمال وجنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة وليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد وحذرت المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، وذلك حرصا على سلامتهم.

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