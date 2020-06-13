في ذكرى ميلاده.. جميلة تكشف مواقف لها مع جدها الفنان الراحل محمد عوض













تحدثت الفنانة جميلة عوض، عن جدها الفنان الراحل محمد عوض وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده، وتذكرت بعض المواقف التي كانت تجمعها بجدها الذي ظلت معه مدة 4 سنين فقط.وذكرت من خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "التاسعة"، أنها كانت تظل مستيقظة في طفولتها مع جدتها إلى أن يعود جدها محمد عوض إلى المنزل حيث أنهم كانو يعيشون في منزل واحد وكان لا يأكل إلا بوجودها وكانت تذهب معه المسرح.وأضافت أن جدها ووالدتها قبل وفاته وفي طفولتها كانو يقومون بعمل مسرحية تسمى "الأرنب المغرور" للأطفال وتتذكر أن جدها محمد عوض كان يأخذ دور الشرير وكانت جميلة عوض تصعد في هذا الوقت أثناء تأيدته للدور على المسرح خوفا عليه وأنه في موقف أثناء عرضه لهذه المسرحية قام بحملها أمام الجمهور.وكانت دائما والدتها تجعلها تلبس ملابس بيضاء لكي تصعد على المسرح،وعبرت عن حبها للمسرح الإستعراضي قائلة "لأن ديه حاجة أنا اتربيت عليها بسبب بابايا وعمي بس كا كوميديانا لأه مش هبقا زي جدي".