بلاغً للنائب العام ضد رئيس تحرير مجلة قومية أساءت للكنيسة

السبت 13/يونيو/2020 - 06:16 ص
الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
حازم رفعت
أعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري "الايرو" لحقوق الإنسان، تقديم بلاغ صباح اليوم السبت، إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وذلك ضد رئيس تحرير مجلة روز اليوسف؛ بسبب الإساءة لرمز ديني من أعضاء المجمع المقدس، وهو نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وقال "جبرائيل" في بلاغه، إن رئيس تحرير المجلة وضع صورة الأنبا رافائيل بجوار صورة الإرهابي المرشد العام الإخوان المسلمين، وأيضًا حاولت المجلة الوقيعة بين البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأساقفة وللتدخل في شأن ديني شديد الخصوصية.

وأضاف  رئيس منظمة الإتحاد المصري "الايرو" لحقوق الإنسان، أن وضع صورة الأسقف الجليل بجوار صورة هذا الإرهابي أوقع غضبًا عارمًا لدى الأقباط في مصر وربوع العالم ومن ضمنهم مقدم البلاغ، متهما محرر المجلة ورئيس تحريرها بإثارة الفتنة الطائفية وتقويض السلام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية.

وفي نفس السياق، قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

كما قدمت الهيئة إعتذار للكنيسة، على أن تقوم المجلة في العدد القادم بالإعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روز اليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.

تفاصيل التطاول على الأنبا رافائيل
وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل، بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر فيه "تطاول" مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.
وقال البيان: "بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن".

وأضاف، أن هذا "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك".

واختتمت بيانها قائلة: "حفظ الله مصر من كل سوء".

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