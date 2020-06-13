نيللي كريم تحصد المركز الاول في استفتاء "الفجر الفني"
السبت 13/يونيو/2020 - 01:52 ص
نادين نجدي
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق السبت 13 يونيو.
وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28547 صوت، مايعادل36.8%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=825
الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.
وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28547 صوت، مايعادل36.8%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=825
الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.