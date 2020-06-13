بعد ارتداء أحمد مكي خاتمًا منقوش عليه اسم الرسول.. تعرف على حكم الشرع

السبت 13/يونيو/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أثار الفنان أحمد مكي، الجدل بعد 21آخر ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام"، ويرتدي في يده خاتمًا عليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعض التعليقات التي تؤكد للفنان بأن ارتداء مثل الخاتم حرام شرعًا، حيث أن الإنسان قد يخطأ ويدخل به إلى الخلاء.

ويقدم لكم "الفجر الفني" رأى بعض المشايخ في ارتداء خاتم عليه نقش باسم سيدنا محمد،  ففي الحديث الشريف حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صنع خاتما من ورِق فنقش فيه "محمد رسول الله"، ثم قال الرسول: "لا تنقشوا عليه".

وأجاز بعض المشايخ للمسلم أن يلبس خاتم فضة عليه نقش خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم، لأن النهي كان لعلة، وهي خوف الالتباس في عهده وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

 كما قال العلماء، جاء في شرح مسلم للنووي: "لا ينقش أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا والسَبَبُ في النهي أنَه صَلَى اللَّه علَيه وسلَمَ إِنَما اتَّخذ اْلخاتمَ ونَقَش فِيه ليَختِمَ بِه كتبَه إِلَى ملُوك العجم وَغيرِهم، فلَوْ نقَش غيره مثلَه لَدخلت المفسدة، وَحصل الخلَل".

وقال الكشميري في العرف الشذي شرح سنن الترمذي قوله: "لا تنقشوا عليه... إلخ، لأنه كان لخوف الالتباس في عهده، وأما الآن فلا نهي".

وسأل أحدهم في اتصال هاتفي الشيخ مصطفي العدوي عن هذه حكم ارتداء الخاتم المنقوش عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم خلال برنامجه وقال بأنه يجوز ارتدائه وأثناء دخول الخلاء يخلع الخاتم من يده أو يبعده عن الامتهان.

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