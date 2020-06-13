معتصم النهار يكشف حقيقة مشاركته في "هجمة مرتدة"

السبت 13/يونيو/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


خرج الممثل السوري ​معتصم النهار​ عن صمته بعد انتشار أخبار عن مشاركته في المسلسل المصري "​هجمة مرتدة​" الذي يخوض بطولته كل من الممثلين المصريين ​أحمد عز​، ​هند صبري​ و​هشام سليم​ و​صلاح عبدلله​ و​ماجدة زكي​.

ونفى معتصم كل هذه الأخبار مؤكدُا أنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أشار إلى أنه ملتزم حاليًا بتعاقدات ومشاريع مع شركة الصباح.

وكتب النهار على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "انتشر مؤخراً خبر تعاقدي للمشاركة في المسلسل المصري هجمة مرتدة طبعا أتشرف قبل كل شي ولكن الخبر عارٍ عن الصحة وحالياً أنا ملتزم بتعاقدات ومشاريع قادمة مع شركة الصباح ندعو من الله أن تنال إعجابكم.. كل الحب والتوفيق للجميع".

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