"على أبواب الفتن" يحصد المركز الأول في استفتاء "الفجر الفني"

السبت 13/يونيو/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر البرنامج الديني "على أبواب الفتن" للداعية مصطفى حسني في استفتاء "الفجر الفني" المركز الأول كأفضل برنامج ديني اليوم السبت الموافق 13 يونيو، حيث حصدت على 12175 صوتًا، بمعدل 36,48%، ويليه برنامج "دعاء الأنبياء" الذي حصل على 9827 صوتًا،بمعدل 29,45%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن برنامج "على أبواب الفتن" تم إذاعته على قناة ON E في تمام الساعة 6 مساءً، وتمت إعادته في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وعُرض أيضًا على قناة الناس الساعة: 9:30 مساءً، وتمت إعادته في الساعات التالية: 4:30 صباحًا، و3:30 عصرًا.

أخبار تهمك

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ارتداء أحمد مكي خاتمًا منقوش عليه اسم الرسول.. تعرف على حكم الشرع

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم