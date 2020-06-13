شيكو يعبر عن الملل في فترة الحظر بصورة.. ويعلق: "أيام ماكنا بنخرج"





شارك الفنان شيكو، جمهوره بصورة جديده عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".الصورة التي شاركها شيكو، قديمة تجمع كلا من الفنان أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، أثناء اشتراكهم في تقديم برنامج "الفرنجة"، وعلق شيكو قائلًا: "أيام ما كنا بنسافر".يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.