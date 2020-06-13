آمال ماهر مطلوبة على جوجل بعد تألقها في حفلها بالأهرامات

آمال ماهر، لجأ العديد من فناني الطرب، إلى إقامة العديد من الحفلات، عبر تقنية الاتصال المرئي، دون حضور جماهيري وعن بُعد، ونشر الحفل عبر البث المباشر، تخفيفًا على الجميع من يقضون في منازلهم أوقاتًا طويلة، كإجراء وقائي للحد من كورونا.





حفل آمال ماهر





وأقامت آمال ماهر حفلًا ناجحًا مساء الجمعة على مسرح "الصوت والضوء" بالأهرامات، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا وإعجابًا من قبل محبيها، وعشاق صوتها الساحر، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية، والعبرة عن النجاح الذي حققه حفلها.





آمال ماهر تتألق





واعتلت النجمة آمال ماهر صدارة المحرك البحثي الشهير "جوجل"، بعد بدء حفلها وحتى انتهائه، لما قدمته المطربة الجميلة من أداء كبير نال احترام وإعجاب الجماهير التي تعشق الفن الذي تقدمه.

صور حفل آمال ماهر





وتداول رواد مواقع الوتاصل الاجتماعي صورًا من حفل آمال ماهر وفيديوهات ببعض الأغاني التي قدمتها، وسط حفاوة من الجمهور الذي انهال عليها بالتعليقات والرسائل المحفزة، المليئة بالإشادة والتبجيل.





متابعو حفل آمال ماهر





وتفاعل متابعو مواقع وحسابات النجمة آمال ماهر الرسمية حيث شاركت جمهورها الحفل "لايف"، وهو ما كسر حاجز الصمت الذي فرضه عدم الحضور الجماهيري، المفروض في هذا الوقت الراهن للحد من انتشار الجائحة.





بث حفل آمال ماهر مباشرةً





ونشرت آمال ماهر الحفل على حساباتها الرسمية عبر "السوشيال ميديا"، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعد هو الأول منذ انتشار كورونا، الذي ينقل على الهواء مباشرة في مصر، متخةً كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الجميع.





آمال ماهر تبدع في دراما رمضان 2020





وشاركت آمال ماهر في دراما رمضان 2020 من خلال تتر مسلسل "ليه لأ"، والذي حمل عنوان "اللي قادرة" وحققت نجاحًا كبيرًا، متخطيةً حاجز الـ6 مليون مشاهدة ونصف عبر "يويتوب".



