محمد تامر لـ"الفجر الفني": سعيد بردود أفعال الجمهور على أغنية "نقطة نظام".. وأعتقد أن الممثل يجب أن يتقن جميع أنواع الفنون

السبت 13/يونيو/2020 - 02:41 ص
محمد تامر
محمد تامر
روان هيثم
أعرب الفنان محمد تامر عن سعادته بالمشاركة بغناء أغنية "نقطة نظام" قائلا: "سعيد جدًا بمشاركتي في غناء أغنية "نقطة نظام"، والحمد لله طلعت حلوة وما زادها من جمال أخواتي حور وماسة وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد راجح، توزيع مودي منير".

وتابع محمد تامر في تصريح لـ "الفجر الفني" قائلاً: "مبسوط جدًا من ظهور الأغنية بهذا الشكل.. والحمد لله الأغنية مكسرة الدنيا على صفحة وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: "أصدقائي وناس كثيرة معرفهاش قامت بالتعليق ومشاركة الأغنية على صفحاتهم وهذا أهم شئ الحمدلله''.

وأوضح قائلاً: "أنا اكتشفت موهبتي الغنائية مؤخرًا بعد أخواتي حور وماسة بكثير والذي شجعني على هذا هو والدي عند دخولي للمعهد وطلب مني دراسة عود حتى يشجعني على الغناء".

واستكمل: "صراحة كلام والدي كان صحيح وتشجعت كثيرًا للغناء بمفردي، وبالنسبة لي أرى أن الممثل الذي يستطيع يفعل كل شئ هذا ما يميزه عن غيره والغناء يكمل التمثيل والعزف يكمل الغناء والرقص والتمثيل".

واختتم: ''بالإضافة الى امتلاكك للغة في هذه الحالة تكون ممثل متكامل لا ينقصك شئ، وأنا أفضل ممارسة كل شئ أياً كان غناء أو رقص أو تمثيل، ومادمت أتنفس يكون هدفي دائماً تعلم كل شئ".

يذكر أن الفنان محمد تامر قد خاض في سباق دراما رمضان 2020، بمشاركته في مسلسل "القمر آخر الدنيا" وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجميع بدوره، كما شارك من قبل في مجال الدوبلاج عن طريق تقديمه لشخصية تيم ويلوبي في فيلم الأنيميشن "The Willoughbys".

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