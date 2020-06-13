طارق لطفي يكشف موعد عرض مسلسل "القاهرة كابول'' بعد خروجه من سباق رمضان 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 01:16 ص
طارق لطفي
طارق لطفي
روان هيثم
كشف الفنان طارق لطفي عن موعد عرض مسلسل "القاهرة كابول" قائلاً: "القاهرة كابول كان من المفترض عرضه في رمضان 2020 وتصوير أول ثلاث حلقات منه في لندن وكنا سنخضع عند رجعونا لحجر لمدة 14 يوم".

وتابع طارق لطفي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة مساءً" قائلاً: "كان من المستحيل أن نلحق بهذا الموسم الرمضاني، لذلك تم تأجيل عرضه لرمضان 2021 وهذا بإرادة ربنا وبالطبع اختار لنا التوقيت الأصح لعرضه".

وأضاف: "عبد الرحيم كمال كتب الورق بطريقة رائعة عن ملف تحول شاب من بيئة عادية لشاب متطرف جدًا مع انه في الأصل شاعر وأشياء كثيرة وانا أراه شئ مهم جدًا ويجعلنا أن نلتحق لنلتفت لتفاصيل كثيرة جدا في الحياة''.

واستكمل: "سعيد جدًا بالعمل مع عبد الرحيم كمال وكنت أتمنى العمل معه كثيرًا منذ زمن، وحسام علي مخرج شاب موهوب".

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القاهرة كابول" حول ثلاث قصص تحاكي المؤامرات حول المنطقة العربية، والأعمال الارهابية.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، خالد كمال، أحمد رزق، وأخرون.


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