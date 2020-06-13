د. هاني أبو العلا يكتب: "رسالة كورونا".. عفوا! وما زال للظلم بقية

منذ أن بدت في الأفق رائحة كرونا، ذلك الفيروس الملعون، شديد الصِغَر، عظيم الأثر والعالم كله في لغط كبير بدءاً من سر ظهور هذا المخلوق العَفِن، فكان سيل من التبريرات، بعضها منطقي و الآخر قد تبدو فيه روائحه الخيال و الدروشة في أحيان أخرى، إلا إن الثابت بلا شك هو إن كرونا قد جاء برسالة يعلمها خالقنا وخالقه.

وأي ما كان سر ظهور كرونا، فالحقيقة أن سلوكياته قد حار معها الأطباء وبروتوكولات العلاج، التي وضعها أعتى شيوخ الطب في العالم، فلا هو يحصد الشيوخ ولا يترك الشباب كما توهم البعض.





وقد كتبت في إحدى مقالتي منذ بداية الأزمة مشيراً لأن جائحة كرونا قد تكون إنذاراً وتساءلت وقتها عن علاج كرونا كل العصور، فمن العَتَه أن يُنْظر للعَرَض دون الاهتمام بأصل المرض.





وأطرح على القارئ الكريم سؤالا؛ ولنسرح بخيالنا قليلاً، ماذا لو ظهرت رسالة معلقة في سماء العالم كله، واضحة جلية للعيان بين طرفة عين وانتباهتها، مكتوبٌ فيها أن "سبب تفشي كرونا هو استشراء الظلم بين البشر"! هل ستتغير ممارسات البشرية وقتها، أم سنظل نكذب و نظلم و نضن و نؤثر على الغير لمصالحنا ولو كان بهم خصاصة.





وهل هذه ستكون نهاية العالم؟ أو كيف نتوقع أن تكون نهاية العالم إذن، فكل التعاليم الدينية على اختلاف الرسالات السماوية تدعو لمكارم الأخلاق ونبذ الأثرة والظلم والكذب والخداع حتى المُحَرَّفْ منها.





و لننظر حولنا! فكيف لمن يتباهى باقتناء قناع للوجه (ماسك) من النوع المفتخر N95 وسط مجتمع بعضه لا يجد لقمة العيش أن يكون قد استوعب الدرس؟ وكيف لمن يجوب بحثا على الأدوية المعالجة لأعراض الفيروس في الصيدليات لتخزينها دون أن يكون مريضا خوفاً أن يصيبه الوباء، دون أدنى مسئولية منه في إنه يشارك في حرمان المرضى الفعليين من جرعة علاج. و على الجانب الآخر تجار للدواء يحتكرون بعض الأدوية والأقنعة وغيرها من المستلزمات لتعطيش السوق، من ثم التَرَبُح منها أضعافاً مضاعفة.





وما هي الكلمات التي يمكن أن يوصف بها اللذين يجبرون الطلاب على النزول لشراء الكتاب أو المذكرة واللذين يبيعون للطلاب أبحاثاً كان من المفترض أن يعكف الطلاب على اعدادها، وهم يعلمون الطلاب كيف يكونوا غشاشين!.





وإن كانت بعض هذه الممارسات التي ألفها البعض لتصبح هي الأصل للعيان وتنحسر الأصول ولا ينظر للعواقب، فهل لم يؤثر فيهم نذير الكرونا! ألم يعوا قوله الله تعالى "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب" أم ينطبق عليهم أقواله عز وجل "كلا بل ران على قلوبهم" و"أم على قلوبٍ أقفالها".





وماذا عن قسم علمي بإحدى الكليات يتشبث برفض طلب لنقل زميل ليكون عمله في محافظة إقامته رغم حاجة العمل إليه! ويتسابق أعضاؤه في نسج التعليلات لرفض طلبه وتجميعها، والحقيقة هي الأثرة والتشبث بتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وإذا كنا مسلمين، لكننا لا نؤمن بسماحة الاسلام التي جعلت الأنصار يتقاسمون أقواتهم مع المهاجرين فأي الشرائع والتعاليم نتبع إذن، وبمَ نجيب رسالة السماء؟





وعلى الجانب الآخر هذا الذي أوجعه غلق المسجد فأخذ ينادي هنا وهناك بمدى حزنه وبثه جراء إغلاقه، و إذا به يصبه الوباء ورغم التشديد عليه بالمكوث في بيته والعزل المنزلي، ورغم إقراره وتعهده بذلك، إلا إنه وأسرته يأبون الاعتراف بما أصابه وينتشرون في كل حدبٍ وصوبٍ غير عابئين بمدى ما قد يسببوه من ضرر للآخرين، ويظل ما يشغل باله هو غلق المساجد فقط، وهكذا كانت إجابتهم لرسالة السماء!





وخلف الأبواب ينتظر بعض اللذين رأوا أن ترشحهم لمجلس النواب هو الأكسب بلغة هذا الزمان، فهي المكانة والحصانة و طوبي لمن حمل الأمانة، هؤلاء قابعون خلف الأبواب لحين غياب رسالة السماء ليمارسون حملاتهم، و وعودهم التي تصلح كل شئ وحتى لم تحركهم شهامتهم التي لا تظهر إلا قبل فتح لجان الانتخاب ولو بالمشاركة في رش الشوارع بالماء والكلور أو حتى الاشراف على المتبرعين، فكيف يكون رد هذه الفئة على رسالة السماء؟





كان هذا عرضاً مختصراً لبعض المظاهر كاستجابة لرسالة التحذير من الظلم والتساؤل هو متى ينقشع كرونا، والتساؤل الأعظم متى نستطيع أن نجيب على رسالات السماء، وما زال للحديث بقية، او بالأحرى مازال للظلم بقية!



