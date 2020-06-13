فيديوجراف| مصطفى ثابت يكشف عن مخططات "أردوغان" الفاشلة في ليبيا ويفجر مفاجآت جديدة بشأن تركيا وقطر وإيران

السبت 13/يونيو/2020 - 12:59 ص
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس التحرير
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس التحرير
إعداد: مروة الشافعي - تصميم: محمد شوقي
"تصريحات مدوية، ضربات موجعة لقطر وتركيا وإيران، فضائح نظام أردوغان، خطة النظام التركي الفاشلة".. تعد حلقة الجمعة، من برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم، من أهم الحلقات بخصوص الشأن العربي والشرق الأوسط، حيث حل الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، ضيفًا بالبرنامج.

وتطرق ثابت، خلال حديثه، عن كشف العديد من مخططات نظام الديكتاتور أردوغان الفاشلة، فضلًا عن الدور القطري والإيراني ومحاولاتهم في زعزعة أمن واستقرار كافة الدول العربية، ودور تركيا وداعميها في دعم الإرهاب.

"الفجر" تستعرض في السطور التالية فيديوجرافيك عن أبرز تصريحات الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، حول تركيا وقطر وإيران الداعمين للإرهاب.. وإليكم التفاصيل:


- مصر ضربت أردوغان على "قفاه" في ليبيا.
- فيديوهات القمع والتعذيب التي تنتشر في السجون التركية أقل من الواقع.
- قطر وتركيا وإيران هم محور الشر في المنطقة.
- قطر دمية يحركها النظامين التركي والإيراني.
- تركيا تستورد طاقة كل عام بحوالي 50 مليار دولار.
- سياسات "أردوغان" حولت تركيا إلى دولة معزولة.
- تركيا لديها مشكلات مع كل دول العالم.
- أكثر الدول حصولا على النفط من داعش هي تركيا.
- قطر دعمت داعش والنصرة بمليار دولار برعاية النظام التركي.
- ليبيا أرخص دول العالم في استخراج النفط.
- أردوغان لن يستطيع الهروب من نار الإرهاب.
- "إعلان القاهرة" بشأن الأزمة الليبية صفعة على وجه "أردوغان" وكل داعميه.
- نتمنى أن يكون للمجتمع الدولي دور إنساني وشرف في زمن عز فيه الشرف.
- تركيا لديها مشاكل مع أمريكا وروسيا و دول البلقان.
- حلف شمال الأطلسي يحاول طرد تركيا من التحالف.
- المخطط التركي في ليبيا سيفشل بفضل جهود الدولة المصرية.
- هوس "أردوغان" بعودة الدولة العثمانية مستحيلة لأن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
- أردوغان سيُحرق بنار التنظيمات الإرهابية التي حضرها.
- تسريبات التعذيب داخل السجون التركية أقل من الواقع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام الحمدين مصطفى ثابت ليبيا قطر سوريا تميم الارهابي تركيا ايران الديكتاتور اردوغان الارهاب اعلان القاهره اردوغان اخبار مصر الان اخبار مصر

أخبار تهمك

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

الكنيسة تستنكر تطاول مجلة قومية على الأنبا رافائيل.. وتهدد باللجوء للقانون

منذ ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ أقل من ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ ساعة و 6 دقيقة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 6 ساعات

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 3 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

سياسي ليبي: قطر وتركيا تنقلان شحنات الموت إلى ليبيا

الإصلاح في أحضان المخابرات التركية والإيرانية

آخرها "اتصال هاتفي بين تميم وأردوغان بعد غزو سوريا".. استمرار التطبيع التركي القطري

باحث: تركيا ممر للإرهابيين.. وأردوغان سمسار حرب

متخصص بالشأن الليبي يكشف الأسماء المتورطة في السماح بنهب النفط الليبي

"أردوغان يدعشن ليبيا" يتصدر تويتر .. ومغردون: "داعش أداة تركيا لإبتزاز العالم"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

12:15 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم