موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد، أمام نظيره إيبار، يوم غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وكانت بطولة الدوري الإسباني قد توقفت، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





موعد مباراة ريال مدريد أمام إيبار





تنطلق مباراة ريال مدريد أمام إيبار، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام إيبار





وتذاع مباراة ريال مدريد أمام إيبار، عبر قناة beIN Sports HD 3.



