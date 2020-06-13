سبب رفض المقاولون التعاقد مع حسام عاشور

السبت 13/يونيو/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
لا يرغب نادي المقاولون العرب، في التعاقد مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل حسام عاشور نهاية الموسم الجاري، بسبب رغبة رينيه فايلر في عدم تجديد عقد اللاعب.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن المقاولون رفض التعاقد مع حسام عاشور بسبب امتلاك الفريق العديد من اللاعبين في مركز خط الوسط، بالإضافة إلى راتبه الكبير.

وأشارت التقارير الصحفية، أن عاشور لا يفكر في الاستمرار في الدوري المصري، بل كشف عن وجهته في الاحتراف، والتي قد تكون عبر بوابة الدوري السعودي.

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