تردد ريال مدريد قد يضيع الصفقة الكبرى

السبت 13/يونيو/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، وجود تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني، لضم صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك، خلال الميركاتو الصيفي.


ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نادي ريال مدريد متردد في حسم الصفقة لصالحه.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب بدأ يشعر بتجاهل ريال مدريد له، مما قد يجعله يوافق على الإنتقال لفريق آخر، في ظل وجود إهتمام من ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد اتفق مع اللاعب في شهر يناير الماضي، مقابل 50 مليون يورو.

ويبحث ريال مدريد حالياً عن ضم لاعبين آخرين في وسط الملعب، مثل إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وإداوردو كامافينجا نجم رين الفرنسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد انتقالات الصيف

أخبار تهمك

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ ساعة و 6 دقيقة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 3 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 15 ساعة

الكنيسة تستنكر تطاول مجلة قومية على الأنبا رافائيل.. وتهدد باللجوء للقانون

منذ ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

منذ أقل من ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 6 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الريال يترك صفقة القرن لبرشلونة والاقتراب من حسم الصفقة السادسة في الميركاتو

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. لاعب برشلونة يريد اللعب للريال وزيدان يطلب ضم نجم ريال مدريد والصفقة الكبري تقترب

برشلونة يقترب من التعاقد مع خليفة جوردي ألبا

أخبار ريال مدريد: الريال يستعد لحسم 3 صفقات وصفقة تبادلية كبري وأزمة قبل الكلاسيكو و3 خارج الريال بأمر زيدان

ريال مدريد يستغل انسحاب مانشستر يونايتد ويسعى لضم نجم آياكس

أخبار ريال مدريد اليوم: انهاء أولى صفقات الصيف وتحديد موعد الكلاسيكو والإعلان عدة مدة إيقاف فالفيردي وميسي يتحدث عن ريال مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

12:15 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم