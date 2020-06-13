السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى المنشاوي بطنطا

نشب حريق محدود، داخل العناية المتوسطة بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف بدون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أنه في الطابق الخامس داخل العناية المتوسطة، وبسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق الستائر، وتم نقل المرضى إلى غرفة عناية أخرى، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

هذا، وتستمر مستشفيات جمهورية مصر العربية، وأطباءها في دورهم والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



