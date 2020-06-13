تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

السبت 13/يونيو/2020 - 01:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت توقعات الطقس كالتالي:

طقس السبت نهارًا
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (20%) تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- فرصة أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30%) تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد.

طقس السبت ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر الشمال الغربي للبلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.

وعن الدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

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