"الصحة" تكشف حقيقة تحمل المواطنين تكلفة التبرع ببلازما الدم

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن هناك 11 ألف متعافٍ من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرا إلى أن هناك شروط للتبرع بـ "بلازما" الدم للمتعافين لعلاج المصابين بالوباء، معلقا: "فيه 11 ألف متعاف، لكن الرقم ده جزء منه مش قليل كان قبل مرحلة التجارب على استخدام بلازما المتعافين"





وقال سراج الدين في لقاء عبر سكايب مع برنامج "التاسعة مساءً"، على القناة "المصرية الأولى"، مساء الجمعة إن من أهم شروط أن يكون سن المتبرع من 18 عاما إلى 60 عاما، كما يتم استبعاد السيدات التي لم يسبق لهن الحمل أو الولادة، مشيرًا إلى أن استخدام بلازما دم المتعافين من كورونا يتم في حالات يحددها الفريق الطبي القائم على علاج المصابين.





وأضاف مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أنه لا يجوز قيام أحد المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم إلى شخص بعينه، متابعا: "تعليمات الوزارة أن التبرع عملية تطوعية اختيارية، ولو فتحنا قصة إن أي حد يجيب حد مصاب من الاقارب للتبرع إليه غير مسموح، ولو عملنا كنا هنبقى بنقنن السوق السوداء للتبرع".





وتابع أن كل التبرعات الموجودة حاليا ليست تبرعات موجهة، ولا يجوز توجيهها، وجميعها تبرعات اختيارية، لافتا إلى أن هناك تواصل يومي مع غرفة الأزمات لعلاج فيروس كورونا بوزارة الصحة تحدث يوميًا القائمة الخاصة بأسماء المتعافين، وسنهم وتاريخهم الطبي.





ونوه مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة بأن هناك معوقات من أهمها أن المرضى يكتبون أرقام التليفونات بشكل غير صحيح، وفي حالات أخرى نجد صعوبة في إقناع البعض بعملية التبرع.





وكشف سراج الدين عن أن وزارة الصحة ستضيف قريبًا 5 مراكز جديدة لنقل الدم بالمحافظات، إضافة إلى المراكز الخمسة التي تم الإعلان عنها في 5 محافظات لمن يرغب في التبرع ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا.



