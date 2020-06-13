شاهد.. أستاذ بجامعة عين شمس يكشف تفاصيل دراسة "أفيجان وهيدروكسي"

السبت 13/يونيو/2020 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور هاني دبوس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، إنهم أجروا دراسة للمقارنة بين دواء أفيجان والهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا.

وأضاف "دبوس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم أجروا تجارب سريرية على المرضى، حيث تم علاج 50 مريض بالأفيجان، و50 مريض بالهيدروكسي، لافتًا إلى أنهم بدأوا الدراسة من النصف الثاني من إبريل.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، أن النتائج بين العلاجين تكاد تكون متطابقة، متابعًا: "أجرينا الدراسة على 100 مريض بكورونا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين للعلاج بكل عقار"، لافتًا إلى أن الدراسة أثبتت فعالية العلاجين، وأوصت باستخدامهما في الحالات شديدة الخطورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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