غرفة صناعة الأدوية تزف بشري سارة بشأن أدوية وفيتامين سي والزنك

السبت 13/يونيو/2020 - 12:01 ص
محمد عصام

كشف الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك 156 مصنع لصناعة الأدوية إلا أن هذه المصانع تعرضت لعمليات ضغط شديد على طلب أدويتها ما أدي إلى نقصها في الأسواق.

 

 

وقال "العزبي" خلال تصريحات صحفية لـ برنامج الحكاية، إن مصانع التى تعمل في مصر كانت لديها خطة إنتاجية محددة قبل بداية عام 2020، ولكن اكتشفوا  ارتفاع الطلب على 6 أصناف من الأدوية بسبب أزمة كورونا.

 

 

وأضاف المواطنون أقبال بقوة خلال أزمة كورونا على شراء أدوية تقوية المناعة  والأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا من أجل تخزينها، ولذلك تم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والدكتور تامر عصام مرئيس هيئة الأدوية، وتم الاتفاق معهم على زيادة إنتاج المصانع خاصة من الأدوية الناقصة مثل التى تحتوي مادة الباراسيتامول وفيتامين سي والزنك.

 

 

وتابع" أتوقع على منتصف الأسبوع أن تشهد الصيدليات توافر تلك الأدوية مع ضخ إنتاج الشركات بالأسواق."

 

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