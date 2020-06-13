ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

شن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، هجوما على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال نقاش مع متابعيه دار عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدًا أنه "ضيّع البلد وتسبب في هزيمتها".



