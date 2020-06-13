ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

السبت 13/يونيو/2020 - 12:00 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
شن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، هجوما على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال نقاش مع متابعيه دار عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدًا أنه "ضيّع البلد وتسبب في هزيمتها".

وقال ساويرس عن عبدالناصر "ضيع البلد وجاب عاليها واطيها، ودمر الرقعة الزراعية بتقسيمها، وأفلس كل الشركات الناجحة بتأميمها، ودخلنا حرب اليمن وبهدلنا، وفضحنا قدام إسرائيل في ٦٧ بهزيمة منكرة، وسجن كل من طالب بالحريات، غير التعذيب في المعتقلات بحمزة البسيونى وصلاح نصر".
ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"
ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

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