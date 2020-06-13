تليف الرئتين أخطر أعراض كورونا.. هذه طريقة علاجه

السبت 13/يونيو/2020 - 07:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يكشف العلماء والباحثين كل يوم معلومات جديدة عن المرض وأعراضه، وكان أهم ما توصل إليه العلماء خلال الأشهر الماضية، أن أخطر أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتعد من أبرز علاماته مرض التليف الرئوي، الذي قد بخسر مريض كورونا حياته بسببه إذ يشكل تهديد خطير على حياته، ويتسبب في عدم القدرة على التنفس ونقص نسبة الأكسجين اللازمة توصيلها لأداء مختلف العمليات الحيوية بالجسم. 
 
أبرز الأعراض 
وبحسب ما نشره موقع "Stylecraze" فإن أبرز أعراض التليف الرئوي التي يجب اكتشافها على وجه السرعة لمحاولة السيطرة على المرض هي الشعور بصعوبة وضيق التنفس والشعور بالإجهاد والتعب والضعف ويجد المريض أن لديه سُعال جاف وخسارة الوزن من غير سبب وشعور المريض ومعاناته من آلام في عضلاته وشعور بآلام في المفاصل إلى جانب وجود ارتعاش في الأطراف في أصابع كل من اليدين والقدمين. 
 
وبحسب ما ذكره نفس الموقع أنه توجد طرق حماية من التليف الرئوي وأبرزها فيتامين " د" لإنه بوجه عام يحمي من الأمراض الخطيرة وعلى رأسها التليف الرئوي ووفقًا لما أثبتته التجارب والأبحاث التي توصلت إلى أن المصابين بالتليف الرئوي يكون مستوى فيتامين " د" منخفض بنسبة كبيرة لديهم وبمجرد أن يعطى لهم يساعدهم بشكل كبير في تقليل أعراض التليف والالتهاب وتدمير الأنسجة وأن الجرعة التي يحتاجوا إليها يوميًا هي من 50 إلى 100 ميكروجرام ويجب عدم أخذ جرعة أكبر من تلك كما أنه أحيانًا في بعض الحالات يجب استشارة الطبيب لتناول مكملات فيتامين "د"، كما أنه يمكن الحصول عليه أيضًا عن طريق التعرض للشمس ولكن في غير وقت الذروة " الظهيرة"، ويتوفر أيضًا فيتامين " د" في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والمشروم ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض والجبن والمحار. 
 
وترصد بوابة "الفجر" أبرز النصائح لعلاج مصابي كورونا من التليف الرئوي بحسب ما نشره موقع  
"Stylecraze" في النقاط التالية: 
1- يجب على المريض أن يركز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك خاصة الدهنية منها بالإضافة إلى الدجاج. 
 
2- حرص المريض على تناول الخضروات وعلى وجه الخصوص البروكلي والجزر والطماطم والسبانخ والبطاطا. 
 
3- يجب أن يتناول المريض الفواكه المضادة للأكسدة مثل التوت والكرز والمانجو والموز. 
 
4- حرص المريض على التركيز على تناول الأعشاب البحرية وبذور الكتان والنعناع وشاي اللافندر. 
 
5- يجب أن يتناول المريض الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت. 
 
6- تجنب المريض أو امتناعه عن شرب الكحول ويجب إقلاع المريض عن التدخين. 
7- تدريب المريض على التنفس بعمق. 
 
8- الابتعاد عما يؤدي إلى حدوث تفاقم للأعراض كالدخان وبعض الأطعمة والمشروبات. 
 
9- الابتعاد عن صعود الأماكن المرتفعة بشكل كبير أو العالية وما إلى ذلك. 
 
10- يجب على المريض أن يمارس بعض التمارين المناسبة لحالته بانتظام. 
تليف الرئتين أخطر أعراض كورونا.. هذه طريقة علاجه
تليف الرئتين أخطر أعراض كورونا.. هذه طريقة علاجه
تليف الرئتين أخطر أعراض كورونا.. هذه طريقة علاجه
تليف الرئتين أخطر أعراض كورونا.. هذه طريقة علاجه

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