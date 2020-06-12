تبون: هذا هو النظام المناسب لحكم الجزائر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الجمعة، خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، إن "مسودة الدستور قابلة للنقاش للوصول إلى دستور توافقي"، لافتاً إلى أن النظام شبه الرئاسي بالجزائر قد يكون هو الأنسب مع مراعاة بعض الخصوصيات.

وأضاف تبون: أنه الوقت المناسب للتخلي عن الغموض والتردد، قائلًا: حان الوقت لأن نتخلى عن منطق التردد والغموض في التعاطي مع المستجدات الدولية"، مشيراً إلى أنه سلم الكثير من صلاحياته الدستورية للوزير الأول.

وعن الجيش الجزائري، ذكر تبون: "أردنا أن نعمل بشفافية وأن يكون دستورنا شفاف. الجيش له كل الحق أن يدخل في الدستور".

وأوضح "الجيش سيعمل على تحقيق السلام، وقبل أن يخرج خارج حدود البلاد يجب أن يكون بكل ديمقراطية، حيث يخرج بإرادة الشعب من خلال ثلثي أعضاء البرلمان يعني بدون موافقة البرلمان لن يكون هناك خروج".

وأضاف "أشخاص متخوفين من الجزائر هم من زرعوا مشكلة خروج الجيش وأحدثوا هلعا لدى بعض الجزائريين"، مشدداً على أن مهمة الجيش الرئيسية هي الدفاع عن الجزائر، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري أجرى عمليات سابقة خارج الحدود الوطنية.

وتابع: "نحن شعب مسالم وجيشنا جيش سلم ولن يشارك في أي عدوان"، وبشأن كورونا قال: "نحاول بقدر الإمكان محاربة الوباء ونحن تحت تصرف اللجنة العلمية، لهم كل المسؤولية للتقرير بشأن رفع الحجر، نحن لا نتبع الدول في رفع الحجر بل نتبع ما يحدث داخليا".

وأضاف "لا نستطيع رفع الحجر كليا لأنه خلالها يجب فتح كل المجالات البرية والبحرية والجوية، ما قد يتسبب في نقل العدوى من الخارج للداخل".

وذكر تبون أن الجزائر تمتلك 26 مركزا للتحاليل، وشدد على أن تقليص الوباء يبقى بالإجراءات الوقائية المتبعة.

وتابع: "انطلقنا بمركز باستور للتحليل فقط مع بداية المرض اليوم بلغنا 26 مركز ولا يزال التوسع مستمر"، مؤكداً على أن الخسائر المادية يمكن تعويضها، لكن الخسائر البشرية من جراء الوباء غير قابلة للتعويض.

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