"الوزراء": ندرس تحديد موعد لغلق المحال التجارية عقب أزمة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تحديد موعد معين لغلق المحال التجارية، والمقاهي بعد إنتهاء أزمة كورونا محل دراسة، وهناك تصور وضعته وزارتي التنمية المحلية والداخلية.





وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الدولة عازمة العقد على تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، وستكون مختلفة من فصل الشتاء لفصل الصيف.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مواعيد الفتح ستكون أيضا مختلفة من محافظة لأخرى، معلقا: "مواعيد الاغلاق في جنوب سيناء وهى مدينة سياحية ستختلف عن مواعيد الشرقية"، ولكن الاختلاف سيكون قليل بينهما.





قرارات للجنة العليا

وفيي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" برئاسة مدبولي القرارات التالية:

استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساءً حتى 4 صباحًا اعتبارًا من 14 يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر





وقف حركة جميع وسائل النقل العام من 8 مساءً واستمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ





لكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتخفيض عدد العاملين حسب ظروف العمل في وزارته





السماح للأندية الرياضية ببدء تلقي اشتراكات الأعضاء ورفع كفاءة المنشآت من 15 إلى 30 يونيو الحالي





دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس "كورونا" طبقًا لتطور الموقف الصحي والتزام المواطنين





الإعلان أول يوليو عن بدء السياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس " كورونا"





عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ 8 مساء يوميًا، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.



