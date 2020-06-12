كورونا في موريتانيا.. تسجيل 133 إصابة و7 وفيات جديدة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر

أعلنت الصحة الموريتانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" داخل البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 1572 حالة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1017 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 278 شخصًا، لافتأً إلى تسجيل 7 حالات وفاة جدد بهذا الوباء ليرتفع العدد المتوفين إلى 81 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,689 مليون إصابة، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,894 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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