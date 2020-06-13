عمرو أديب يكشف رسالة السيسي من تفقد مشروع الأسمرات

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الأسمرات 3 السكني، قائلا: "الأسمرات هو رمز الانحياز، وطول ما الرئيس بيتفقده عمره ما يبوظ".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المواطنات الذين تحدثوا مع الرئيس طلبوا منه بعودة العمل، مؤكدا أنه الموازنة بين الفتح والعودة للحياة وبين الحفاظ على صحة المواطن أمر صعب.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "الريس عارف هو بيتكلم مع مين.. هما دول اللي عايزين دعم"، لافتا إلى أن زيارة الرئيس للأسمرات رسالة طمأنة لأهلها، أنه مازال يهتم بهم.





السيسي يتفقد مشروع الأسمرات

"تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.



