خلال ساعات.. الزمالك يعقد جلسة مع كارتيرون لتجديد عقده

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون غدا السبت، من أجل تجديد عقده مع الابيض بعد التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: سيتم عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في منزله من أجل توقيع العقود والإعلان عن تجديد عقده مع النادي بشكل رسمي.





في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.





يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.