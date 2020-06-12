الرئيس الأوكراني يلغي الاجتماعات والزيارات بسبب زوجته
الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:18 م
وكالات
قال مكتب الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قام بإلغاء كل الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة، وأن اتصالاته ستقتصر على دائرة مقربة بعد ثبوت إصابة زوجته أولينا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
أوضح مكتب الرئاسة: أن "الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".
وكانت "أولينا" قد أفادت في وقت سابق، بأن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا ولكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.
وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا.. أخبار غير متوقعة.. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد.. الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي"، مضيفاة أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.
وحتى الآن سجلت أوكرانيا 29753 إصابة بفيروس كورونا، بينها 870 حالة وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,689 مليون إصابة، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,894 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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