الرئيس الأوكراني يلغي الاجتماعات والزيارات بسبب زوجته

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:18 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
وكالات

قال مكتب الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قام بإلغاء كل الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة، وأن اتصالاته ستقتصر على دائرة مقربة بعد ثبوت إصابة زوجته أولينا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

أوضح مكتب الرئاسة: أن "الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

وكانت "أولينا" قد أفادت في وقت سابق، بأن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا ولكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا.. أخبار غير متوقعة.. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد.. الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي"، مضيفاة أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

وحتى الآن سجلت أوكرانيا 29753 إصابة بفيروس كورونا، بينها 870 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,689 مليون إصابة، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,894 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الرئيس الأوكراني الرئيس أوكرانيا

أخبار تهمك

مفاجأة.. حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الوداد والزمالك

منذ أقل من ساعتين

ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 5 ساعات

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس الأوكراني يعلن رفضه استقالة رئيس الوزراء

الرئيس الأوكراني يبحث مع ولي عهد أبوظبي جهود مكافحة كورونا

العشرات من العاملين في قصر الرئاسة في أفغانستان مصابون بفيروس "كورونا"

سوريا.. "الصحة" تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. روسيا تعزل آلاف الجنود لمدة أسبوعين

كورونا.. ألمانيا تمدد تدابير الفيروس على حدودها حتى منتصف مايو

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم