"اعز الولد" يقتل جدته في قنا بعد مرور بأزمة نفسية

السبت 13/يونيو/2020 - 06:56 ص
مديرية أمن قنا
مديرية أمن قنا
بسام عبدالحميد
لقت ربة منزل مصرعها، خنقا، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، على يد حفيدها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد العثور على عفاف.م.ش، 76 عاما، ربة منزل، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، جثة هامدة بداخل منزلها.
وأوضحت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "مجدي.م"، 28 عاما، حفيدها، ومصاب بحالة نفسية، أدخلته مصحة نفسية منذ فترة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات. 

اقرأ أيضا.. حملات على المخالفين
في سياق منفصل، شنت الوحدات المحلية بقنا، عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، وأسفرت عن إزالة 165 حالة تعدن وذلك بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية الأمن.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 14 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي والوقف وقوص بمساحة 4069 مترا مربعا، وإزالة 6 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركز قوص بمساحة 10 فدان و8 قراريط و12 سهم، وإزالة 142 حالة تعد بالبناء على الاراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 5 افدنه و15 قيراط و17 سهم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركزي نجع حمادى والوقف بمساحة 90 متر مربع.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 574 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 333 الف و395 متر مربع، و81 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 151 فدان و10 قراريط و14 سهم، و2322 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 107 فدان و17 قيراط و2 سهم، و321 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 46823 متر مربع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قنا قتل حوادث جريمة قتل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ أقل من ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 17 ساعة

يقاضي أحد المتابعين.. أول إجراء رسمي من شريف منير ضد المسيئين لبناته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 7 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 15 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد ظهور إصابات بكورونا.. تعقيم ورش منازل المخالطين في قنا (صور)

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

40 حالة.. مصر تسجل أعلى معدل وفاة يومي بفيروس كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

محافظ قنا يعزي أسرة مجند القوات المسلحة المتوفي في حادث مروري

جامعة هوبكنز تعلن اقتراب العالم من تسجيل 7 ملايين إصابة بكورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:22 ص

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

09:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم