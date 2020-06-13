"اعز الولد" يقتل جدته في قنا بعد مرور بأزمة نفسية
السبت 13/يونيو/2020 - 06:56 ص
بسام عبدالحميد
لقت ربة منزل مصرعها، خنقا، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، على يد حفيدها.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد العثور على عفاف.م.ش، 76 عاما، ربة منزل، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، جثة هامدة بداخل منزلها.
وأوضحت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "مجدي.م"، 28 عاما، حفيدها، ومصاب بحالة نفسية، أدخلته مصحة نفسية منذ فترة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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في سياق منفصل، شنت الوحدات المحلية بقنا، عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، وأسفرت عن إزالة 165 حالة تعدن وذلك بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية الأمن.
وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.
وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 14 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي والوقف وقوص بمساحة 4069 مترا مربعا، وإزالة 6 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركز قوص بمساحة 10 فدان و8 قراريط و12 سهم، وإزالة 142 حالة تعد بالبناء على الاراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 5 افدنه و15 قيراط و17 سهم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركزي نجع حمادى والوقف بمساحة 90 متر مربع.
وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 574 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 333 الف و395 متر مربع، و81 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 151 فدان و10 قراريط و14 سهم، و2322 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 107 فدان و17 قيراط و2 سهم، و321 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 46823 متر مربع.
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