"اعز الولد" يقتل جدته في قنا بعد مرور بأزمة نفسية

لقت ربة منزل مصرعها، خنقا، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، على يد حفيدها.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد العثور على عفاف.م.ش، 76 عاما، ربة منزل، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، جثة هامدة بداخل منزلها.

وأوضحت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "مجدي.م"، 28 عاما، حفيدها، ومصاب بحالة نفسية، أدخلته مصحة نفسية منذ فترة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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