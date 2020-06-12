البورصة الأمريكية تواصل مكاسبها وتغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاعات جماعية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، إذ تقلصت المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة تكبدت جميعها أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 25605.54 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 39.21نقطة، أو 1.13 %، إلى 3041.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01 %، إلى 9588.81 نقطة.

 

وعلى أساس أسبوعي، أغلق داو منخفضا 5.6 %، وهبط ستاندرد اند بورز 4.8 %، ونزل ناسداك 2.3 %، وهي أكبر خسارة بالنسبة المئوية للمؤشرات منذ الأسبوع المنتهي في 30 مارس.

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