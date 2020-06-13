بـ "البرقع".. جيهان خليل تشعل "إنستجرام" (صورة)





وجاءت أبرز التعليقات من جانبهم: كالأتي: "إيه القمر ده"، فيما علق أخر: "حلو جدا".



وشاركت جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.



شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "خليل" في الصورة بلوك جديد حيث لفت أنظار الجمهور بارتداء البرقع، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين.