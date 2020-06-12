PlayStation 5.. ننشر موعد الكشف ومواصفات و سعر بلايستيشن 5

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:17 م
PlayStation 5
PlayStation 5
PlayStation 5.. ننشر موعد الكشف ومواصفات جهاز سوني "بلايستيشن 5"

أعلنت شركة سوني، عن تفاصيل إطلاق جهازها المنتظر "PlayStation 5" بلايستيشن 5، وذلك في حدث عالمي افتراضي تم إذاعته عبر الإنترنت، وكشفت الشركة اليابانية عن موعد إطلاقة وإمكانياته الجديدة.

تصميم PlayStation 5 بلايستيشن 5 الجديد

تم تصميم PlayStation 5 باللون الأبيض من الأجناب، في حين تم تصميم منتصف الجهاز باللون الأزرق اللامع الممزوج مع الأسود، ولأول مرة يمكن وضع الجهاز بشكل أفقي أو رأسي، ويرى البعض أن الوضع الرأسي يميل لتقليد منصة إكس بوكس المنافس التقليدي لبلاي ستيشن.

قالت سوني إن جهاز PlayStation 5 سيتم إتاحته بنسختين، الأولى تحتوي على قارئ الأسطوانات الخاصة بتشغيل الألعاب Blu-ray، أما النسخة الثانية فلا تحتوي على هذا القارئ، بل ستكون نسخة رقمية Digital edition.

مواصفات PlayStation 5 بلايستيشن 5 الجديد

لم تتحدث سوني عن أي مواصفات مختلفة عما تم الإعلان عنه سابقا، حيث يأتي PlayStation 5 بمعالج ثماني النواة من AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

ويحتوي PlayStation 5 على ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت، بجانب قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، بجانب دعم عرض الألعاب بدقة 8K، وكذلك ألعاب 4K بسرعة 120 إطار/ ثانية، وكذلك دعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، ودعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والميزة الأهم هي التوافق مع ألعاب بلاي ستيشن 4.

موعد إطلاق PlayStation 5 بلايستيشن 5

لم تحدد سوني موعدًا لطرح جهاز PlayStation 5 بالأسواق، واكتفت بالتنويه إلى أن الموعد الرسمي هو موسم الصيف لعام 2020، وهو ما يعني أن ننتظر طرحه بالأسواق ما بين شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر.

سعر PlayStation 5 بلايستيشن 5 الجديد

ولم تكشف الشركة اليابانية عن سعر جهاز PlayStation 5 الجديد، وكالعادة تترك مستخدميها في حيرة بشأن التسعير، وإن كانت التكهنات تشير إلى أن سعره سيتراوح بين 650 إلى 750 دولار.

PlayStation 5.. ننشر موعد الكشف ومواصفات جهاز سوني "بلايستيشن 5"

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