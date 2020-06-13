حقيقة وفاة مصابين بـ"كورونا" بعد نقل البلازما لهم.. "الصحة" توضح (فيديو)

انتقد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، تجارة أصحاب النفوس الضعيفة بـ"بلازم الدم" للمتعافين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًرا إلى أن هذه الأخلاق دخيلة على الشعب المصري؛ وللأسف بعض المواطنين ينساقون وراءهم.





وأضاف "سراج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصرى أفندى”، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة أن عملية التبرع بـ البلازما عملية اختيارية وليست إلزامية ويجب أن تكون عملية التبرع من اليوم 14 إلى يوم 28 من نتيجة ثاني مسحة سلبية.





ونوه مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، بأن العلاج ببلازما المتعافين من كورونا ليس بجديد واستخدم في علاج فيروسات أخرى مثل الإيبولا، كما أنه ليس بروتكول مصري ولكنه دولي، موضحًا أن الصين استخدمته كأحدى طرقها لعلاج المصابين بفيروس كورونا.





وكشف حقيقة وفاة مصابين بـ"كورونا" بعد نقل البلازما لهم مباشرة، حيث قال: "هذه تجارب إكلينيكية وليست جميع التجارب تنجح بنسبة 100%"، مشيرا إلى أن الحالات التي تم نقل لها البلازما شديدة الخطورة ؛ فكان من المتوقع حدوث وفاه، معلقا: "اللي مطلع التصريح ده أخده على طريقة لا تقربوا الصلاة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



