يوفنتوس يتجاوز ميلان ويعبر إلى نهائي كأس إيطاليا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:14 م
يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان

عبر نادي يوفنتوس نظيره اي سي ميلان وتأهل لنهائي كأس إيطاليا، رغم نتيجة التعادل السلبي التي سيطرت على لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ميلان انتهت بالتعادل 1 - 1 ليصعد يوفنتوس للمباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 16. واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد أنتي ريبيتش.

وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية الفائز من المباراة الثانية للدور قبل النهائي التي تقام يوم السبت بين فريقي إنتر ميلان ونابولي، علما بان نابولي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يكن هناك خطورة حقيقية على المرميين بسبب هبوط اللياقة البدنية والذهنية للاعبين نتيجة التوقف الطويل بسبب وباء فيروس كورونا.

وشهدت المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مرة واحدة بالإضافة إلى استخدام الفريقان لقاعدة التبديلات الخمس التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة.

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