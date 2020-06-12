أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه هذا الأسبوع بعد تراجع سعر صرف الدولار

شهدت اسعار العملات الأجنبية امام الجنيه أداء متباينا في تعاملات البنوك هذا الأسبوع في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش بعد ارتفاعات قوية طوال تعاملات الأسبوعين الماضيين.













أدداء العملات الأجنبية أمام الجنيه هذا الأسبوع:

وارتفع الجنيه الاسترلني والدينار الكويتي بينما استقر سعر صرف الريال السعودي والدرهم الأمارتي، حيث جاءت الأسعار كالأتي :

زاد سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 20.37 جنيه للشراء و20.67 جنيه للبيع مقابل 20.16 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي بينما انخفض سعر الشراء ليسجل 50.69 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع مقابل 50.94 جنيه للشراء، 52.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسعر شراء الريال القطري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.