لايبزيج يحقق فوزا ثمينا على هوفنهايم في الدوري الألماني





حقق نادي لايبزيج فوزا مهما على نظيره هوفنهايم بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مستهل الجولة الحادية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني.





وحسم لايبزج المباراة لصالحه بهدفين نظيفين مبكرين سجلهما داني أولمو في الدقيقتين التاسعة و11 .





ورفع لايبزج رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام فورتونا دوسلدورف غدا السبت، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة في المركز السابع.



