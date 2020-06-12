لايبزيج يحقق فوزا ثمينا على هوفنهايم في الدوري الألماني

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:05 م
لايبزيج
لايبزيج

حقق نادي لايبزيج فوزا مهما على نظيره هوفنهايم بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مستهل الجولة الحادية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وحسم لايبزج المباراة لصالحه بهدفين نظيفين مبكرين سجلهما داني أولمو في الدقيقتين التاسعة و11 .

ورفع لايبزج رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام فورتونا دوسلدورف غدا السبت، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة في المركز السابع.

أخبار تهمك

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ أقل من ساعتين

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 13 ساعة

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ ساعة و نصف

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

مفاجأة.. حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الوداد والزمالك

منذ ساعة

ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم