مصطفى ثابت: "عنجهية أردوغان" وضعته في ورطة (فيديو)

قال الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، إن عنجهية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعته في ورطة كبيرة.









وأضاف ثابت خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الاقتصاد التركي ينهار بسبب سياسات النظام القمعية.