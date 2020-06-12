مصطفى ثابت: "عنجهية أردوغان" وضعته في ورطة (فيديو)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
قال الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، إن عنجهية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعته في ورطة كبيرة. 


وأضاف ثابت خلال حواره  مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الاقتصاد التركي ينهار بسبب سياسات النظام القمعية.

تابع، أردوغان يحاول السيطرة على الدولة "بيد من حديد" من خلال الإطاحة بـ 41 والي تقريبا  نصف الولاة  في تركيا.


وأشار رئيس تحرير موقع الفجر، إلى أن إعلان القاهرة كان صفعة قوية على وجه أردوغان وكل داعمية.

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