فان دايك يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول

تحدث تقرير صحفي بريطاني مساء اليوم الجمعة عن كون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف إسترليني.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن فان دايك المدافع الهولندي سيوقع عقدًا جديدًا لمدة 5 أعوام مع ليفربول، بقيمة 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة أن فان دايك بموجب عقده الحالي مع ليفربول، يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 ألف إسترليني، وكان من المحتمل أن يصل راتبه الأسبوعي إلى 280 ألف إسترليني في حالة انتقاله لسان جيرمان.





وأتمت الصحيفة أنه طبقًا للعقد الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك بذلك اللاعب الأعلى أجرًا في الوقت الحالي في صفوف ليفربول، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.



