محمد موسى يناشد "الصحة" ومحافظ القليوبية تجهيز مستشفى القناطر الخيرية لمواجهة كورونا

ناشد الإعلامي محمد موسى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بضرورة دعم مستشفى القناطر الخيرية الذي تم ضمه لمهواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، لافتا أن المستشفى لا يحتوي سوى على 10 سراير للمرضى.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، المستشفى يفتقد للعديد من التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الجائجة العالمية.





كما ناشد "موسى" رجال أعمال محافظة القليوبية ومدينة القناطر الخيرية بالتبرع لتجهيز المستشفي بالمعدات الطبية اللازمة وبدل الوقاية من فيروس كورونا لدعم الجيش الأبيض في مواجهة هذا الوباء وتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى المصابين، مؤكدًا: " لازم رجال الأعمال تقف بجوار الدولة دي حقها عليهم في هذه المحنة".



