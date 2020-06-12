خطوة جديدة تتسبب في منع توقف الدوري الإيطالي عند استئنافه

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:44 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
حرصت الحكومة الإيطالية على تخفيف البرتوكول الصحي على خلفية انتشار فيروس كورونا وهو ما يمنع من توقف الدوري الإيطالي عقب عودته.

وأفادت الصحف المحلية اليوم الجمعة أن اللجنة العلمية التابعة للحكومة قررت ضرورة إخضاع اللاعب أو العامل فقط للحجر الصحي في حال جاءت نتيجة فحوصه إيجابية.

نصت النسخة السابقة من البروتوكول على عزل الفريق بشكل كامل لمدة اسبوعين، وهو إجراء كان على الأرجح سيهدد الموسم وانتقدته الأندية والاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ولكن الاتحاد الإيطالي وضع خططاً لإكمال الموسم من خلال لعب أدوار فاصلة، أو من خلال تجميد الترتيب في الوقت المحتمل للتوقف.

وتستأنف منافسات كرة القدم الإيطالية بإقامة مباراة الإياب للدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان، اليوم الجمعة.

 ويستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف مطلع مارس الماضي، عندما دخلت اللجنة في عزل ذاتي، يوم 20 يونيو  حيث تتبقى 12 جولة وينتهي الدوري يوم 2 أغسطس .

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