مفاجأة.. حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الوداد والزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:32 م
وليد الكارتي
وليد الكارتي
حسام مجدي

انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية التي تشير إلى اقتراب نادي الزمالك من عقد صفقة تبادلية قوية مع نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير أن الصفقة التبادلية بين الزمالك والوداد تقضي بحصول الأبيض على واحد من الثنائي محمد ناهيري ووليد الكرتي مقابل حصول الفريق المغربي على خدمات محمد أوناجم.

ونفى نادي الوداد كل الأنباء المنتشرة حول حدوث أي صفقة تبادلية بينه وبين القلعة البيضاء في الصيف المقبل.

وأكد أحد مسئولو نادي الوداد في تصريحات صحفية أنهم لن يقوموا بالاستغناء عن خدمات وليد الكرتي نهائيا في الصيف لأنه يعتبر من أهم لاعبو الفريق ولن يتم بيع إلا في حالة الاحتراف بأوروبا.

ويبحث نادي الزمالك منذ فترة عن تدعيم بعض المراكز في الفريق استعدادا للموسم القادم أبرزها مركز الوسط والظهير الأيمن والهجوم ولكن لم يحسم أي صفقات رسمية حتى الآن.

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من جانبه، تحرك نادي الزمالك من جديد لحسم صفقة الأنجولي آري بابل جناح نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بضم بابل في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

وتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق مبدئي مع آري بابل لينضم للفريق في الصيف لمدة 3 مواسم قادمة 2.2 مليون دولار ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.

وكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع ممثلي بابل خلال الساعات القليلة الماضية لانهاء بعض التفاصيل النهائية في الصفقة قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

وسيحاول الزمالك حسم كافة الأمور بشأن بابل في الأيام المقبلة ليصل إلى القاهرة عقب فتح خطوط الطيران مرة أخرى مباشرة.

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