بنظارة شمس.. العسيلي يقضي إجازة الصيف

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شارك المطرب محمود العسيلي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر "العسيلي" في الصورة يرتدي نظارة شمس وفي مركب داخل البحر، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيه، وجائت أبرز التعليقات من جانبهم:" ريلاكس"، وعلق أخر:" نجم الغناء".



والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "تمثيلية"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.



ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة لبنك مصر بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر.

