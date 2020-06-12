"أنت وحدك".. آمال ماهر تصدح بصوتها الرخيم وسط الأهرامات

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"أنت وحدك".. آمال ماهر تصدح بصوتها وسط الأهرامات

بصوتها الرخيم الذي لا نظير له وإحساسها الُمرهف، تطل الفنانة آمال ماهر من منطقة الصوت والضوء بالأهرامات على جمهورها من خلال حفلها الغنائي والذي يُبث على شاشة

MBC مصر





وتالقت آمال، في الحفل بباقة من أجمل أغانيها "ياما عز عليا بعادك"، واستكملت ب"أعرف منين""ضميري بيأنبني"،"قالوا بالكتير"،"اتقي ربنا فيا"،"أنت وحدك" ومن المقرر أن تقدم باقة آخرى من أجمل أغانيها..





ويعد هذا الحفل هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.







يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.







وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.



