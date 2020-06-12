الخطوط السعودية تعلن بدء تشغيل رحلات الطيران بين جدة وحائل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، بدء تشغيل رحلات الطيران الداخلية بين جدة وحائل، ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أن الرحلات التي أُعيد تشغيلها، الرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك والمدينة المنورة، والقصيم ونجران، وحائل وعرعر والطائف، والجوف والباحة وبيشة وشرورة.

واستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الجمعة، رحلة قادمة من مطار لوس انجلوس ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.

أعلن ذلك "مطار الملك عبدالعزيز"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ناشرًا مجموعة صور من داخل صالات الوصول أثناء عودة المواطنين إلى أرض الوطن.

يُذكر أنه يتم تطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على جميع المواطنين العائدين للوطن من الخارج.

كما تتخذ الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تتضمن 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.


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