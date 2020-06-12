بملابس بحر.. عائشة بن أحمد تطل عبر "انستجرام"

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شاركت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "بن أحمد" بالصورة بملابس البحر وفي حمام السابحة الخاص بها، وعلق على الصورة قائلةَ: "اول سباحة في الصيف".



ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، وانهالت عليها تعليقاتهم وأبرزها:" اى الجمال دا"، وعلق أخر:" جميلة جداَ".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.



والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس، والتي تتسبب في كثير من المواقف.

